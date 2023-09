Ubriachi molestano passanti e turisti

Stavano infastidendo in modo pesante i residenti e gli ospiti degli alberghi della zona tra piazza X Settembre e via Felice Cavallotti. La gente, per qualche minuto, ha temuto che la situazione potesse degenerare in modo serio, ma, per fortuna, sono intervenute prontamente le forze dell’ordine. Due uomini, originari dell’Est europeo, sono stati fermati ieri dai carabinieri della Compagnia di Montecatini, intervenuti con l’appoggio degli agenti del commissariato, per resistenza a pubblico ufficiale. I protagonisti dell’episodio, intorno alle otto, molto probabilmente sotto gli effetti dell’alcol, hanno iniziato a infastidire la gente per la strada, mettendosi davanti a chi stava camminando, urlando addosso alle persone e continuando a bere. A un certo punto, hanno iniziato a lanciare bottiglie di birra contro il muro e le fioriere di un albergo, rischiando di ferire qualcuno. Come se non bastasse, i due stranieri sono entrati in un’altra struttura ricettiva andando a molestare gli ospiti a colazione. Nel corso della loro scorribanda hanno tentato pure di approcciare una donna, impedendole di passare. Per fortuna, le urla di un passante li hanno convinti ad andarsene. Qualcuno ha chiamato il 112. Così sono arrivati i carabinieri, con l’appoggio della polizia di Stato. L’intervento congiunto ha evitato che la coppia potesse combinare altre prodezze. Nel corso dell’identificazione, i due stranieri hanno tenuto un atteggiamento poco collaborativo e arrogante. Alla fine i carabinieri li hanno fermati per oltraggio a pubblico ufficiale. Gli stessi però sarebbe ricomparsi poi nel pomeriggio in piazza del Popolo a far ’baldoria’. Ma non è il primo episodio del genere. All’inizio di giugno, nella zona tra piazza X Settembre e via delle Saline, nelle immediate vicinanze all’area dove si sono svolti i fatti di ieri, è scoppiata una rissa tra due gruppi di sudamericani. I due gruppi, per cause ancora da chiarire, hanno iniziato a fronteggiarsi prima ad alta voce in un crescendo che, in base alle testimonianze di alcuni residenti, è arrivato fino al lancio dei bidoni per la raccolta differenziata. Le persone che osservavano dalla finestra hanno iniziato a sudare freddo alla vista dell’arma. A questo punto però il violento scontro è stato interrotto all’improvviso. I sudamericani, forse, si sono accorti dell’arrivo delle forze dell’ordine, carabinieri e polizia di Stato, e sono fuggiti.

Daniele Bernardini