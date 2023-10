Tutti di corsa in nome della sicurezza

Tutti in pista oggi al ciclodromo di Ponte Buggianese, dove la Montecatini Marathon organizza il "7º Memorial Massimo Massimi" e "4º Trofeo Pierluigi Romani". Una mattina dedicata alla corsa, al buon senso e al ricordo. Un’occasione importante per sensibilizzare sulla sicurezza alla guida e lottare per fermare le stragi sulle strade, così come da anni si prodiga la Onlus Massimo Massimi, giovane a cui è dedicata la corsa e vittima di un incidente stradale causato da un guidatore in stato di ebrezza.

Rimane viva e accesa la memoria di Pierluigi Romani, iscritto della Montecatini Marathon scomparso prematuramente, a cui è dedicato l’omonimo trofeo.

Andando agli aspetti tecnici e sportivi della corsa, le gare competitive saranno due: una 10 chilometri e la staffetta per due di 2 chilometri con partenza alle ore 9. Sarà una mattinata dedicata sia ai grandi che ai più piccoli a cui è dedicata una competizione specifica: "La corsa dei ragazzi" (partenza alle 10.30) che ha l’obiettivo di avvicinare anche i più giovani al podismo. Per chi, invece, preferisce fare una passeggiata tranquilla è previsto un percorso non competitivo apposito tra i sentieri del Padule.

Le iscrizioni possono essere fatte in loco anche questa mattina. Montecatini Marathon tiene particolarmente a ringraziare Pastificio Toscano e supermercati Conad per i pacchi gara, la sempre presente Misericordia di Montecatini Terme e il Comune di Ponte Buggianese per aver messo a disposizione il cliclodromo.