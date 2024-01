Turismo congressuale, il raduno dei giovani Anci porta oltre mille presenze

Montecatini Terme, 8 gennaio 2024 - La città ospiterà tra poche settimane la tredicesima assemblea nazionale di Anci giovani. L’appuntamento è per l’8 e il 9 febbrai al Teatro Verdi. La notizia della manifestazione, che era stata annunciata dal sindaco Luca Baroncini durante il suo intervento all’assemblea dei dindaci di Genova, è stata ufficializzata da Anci. Il primo cittadino ricorda di aver voluto portare fortemente nella sua città il più importante raduno di giovani amministratori a livello nazionale. Montecatini ospiterà circa 500 eletti tra sindaci, assessori e consiglieri comunali provenienti da tutta Italia, per un evento che prevede la partecipazione di ministri e rappresentanti del governo e l’attenzione dei media nazionali.

Nel settore turistico, senza dubbio, è un’occasione non solo per l’indotto delle strutture alberghiere e commerciali cittadine in un periodo di bassa stagione, ma anche di visibilità per la città a livello nazionale. Tra addetti ai lavori, partecipanti e organizzazione sono previste oltre mille presenze per il tradizionale confronto annuale sulle buone pratiche delle città italiane e sui temi più cari alle amministrazioni comunali. Quest’anno in particolare si parlerà di Pnrr, ruolo dell’Europa nei confronti dei Comuni e strategie turistiche, con un focus particolare sul futuro del termalismo italiano e sulle cure termali. Il tradizionale appuntamento annuale coinvolge i giovani sindaci, assessori, consiglieri comunali under 36 e rappresentanti del mondo istituzionale in un confronto aperto e partecipato sulle questioni che riguardano da vicino i cittadini, gli enti locali e i giovani amministratori.

Il sindaco Baroncini è molto contento per il risultato. "Sono felice di poter far valere le mie relazioni nazionali per il bene della città – sottolinea –, oltre a poter far vedere le nostre bellezze a centinaia di amministratori di altre regioni con cui possiamo avviare collaborazioni e scambi turistici e scolastici, sarà anche un momento in cui i riflettori dei media nazionali saranno tutti puntati su Montecatini Terme. Ringrazio la struttura di Anci e tutti i dipendenti che lavoreranno all’evento e il mio coordinamento nazionale".

Gli scopi principali di Anci Giovani, come ricorda l’associazione, sono molteplici e diversi: "La formazione, svolgere il ruolo di veicolo sul territorio di progetti, iniziative e proposte che possano qualificare le comunità permettendo agli enti locali, e ai giovani amministratori, di essere soggetti di cambiamento ed innovazione nelle istituzioni". Insomma, un organismo che faccia esprimere quanto di meglio l’impegno di tante ragazze e ragazzi sul territorio, riesce a produrre in termini di partecipazione attiva nei Comuni.