Truffa, inganni e risate ’Gianni Schicchi’ al Pacini

Gianni Schicchi approda al Teatro Pacini di Pescia. La celebre opera comica di Giacomo Puccini è in scena domani 14 febbraio, con una doppia matinée riservata alle scuole (ore 9.45 e ore 11.30) e sabato 15 febbraio alle ore 21.15, con uno spettacolo aperto ai cittadini.

Rappresentata per la prima volta a New York nel 1918, su libretto di Giovacchino Forzano, Gianni Schicchi racconta con umorismo e non senza un pizzico di disincantata amarezza la truffa perpetrata dal protagonista ai danni della nobile famiglia fiorentina Donati. Tematiche universali, ironia, calembour, azioni giocose e incalzanti caratterizzano la regia firmata da Andreas Garivalis, che con questa prova debutta nel mondo dell’opera, proponendo una interessante metafora tra il gioco di inganni tra i personaggi e il mondo degli animali, governato dalla legge del più forte… o del più furbo. Metafora sottolineata anche dai costumi, ideati da Federica Calasso e dalle maschere create da Giovanni Balzaretti (Teatro Agricolo APS).

Sul podio il Maestro Piero Papini, alla guida dell’orchestra C.A. Mussinelli, che in questa particolare occasione proporrà la versione dell’opera per orchestra da camera di Mathias Weigmann, edizioni Ricordi. In scena un cast giovane, composto da artisti già in carriera affiancati da studenti del Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca. Il cast vede protagonista Andreas Garivalis, nei panni di Gianni Schicchi. L’allestimento è curato dalla Associazione culturale ’Pescia – Laboratorio Musicale APS’, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e il patrocino del Comune di Pescia.

"L’Associazione – spiega Papini – ha promosso una serie di iniziative che mirano a far conoscere la tradizione musicale pesciatina e la bellezza dell’opera lirica, soprattutto tra i più giovani. Per questo progetto sono stati attivati dei laboratori didattici nelle scuole superiori del territorio, l’Istituto tecnico agrario Anzilotti, il Liceo Lorenzini e il Liceo artistico Berlinghieri; si chiamano ’Dentro l’opera’, e hanno portato alla conoscenza dei ragazzi il Gianni Schicchi di Giacomo Puccini. Ogni scuola si è poi occupata di aspetti particolari quali gli elementi di scena e la realizzazione del libretto d’opera".

La prevendita dei biglietti per sabato 15 è già aperta a Pescia presso la Cartolibreria Alma in piazza Mazzini (telefono 0572490192).