Trionfo in Maremma. Moricci show al volante

Doppio trionfo al 48° Trofeo Maremma per la divisione sportiva de La T Tecnica. In occasione dell’appuntamento dello scorso weekend, disputato con nove prove speciali, l’equipaggio composto dal pilota Paolo Moricci, e dal navigatore Paolo Garavaldi, ha conquistato – a bordo della Renault Clio Rally4 – due primi posti nella propria classe e la dodicesima piazza nella classifica assoluta.

Un bel riscatto per il team valdinievolino dopo il passo falso arrivato nel debutto stagionale al Rally del Ciocco, quando a frenare le speranze de La T Tecnica erano stato dei problemi elettrici.

"È stata davvero una bellissima soddisfazione – le parole di Moricci –. Siamo stati in testa fin dalla prima prova nonostante la concorrenza agguerritissima, fatta di tanti ragazzi giovani che viaggiano fortissimo. Sono rimasto felicemente sorpreso perché nel momento clou, dopo aver avuto sempre un vantaggio di circa mezzo secondo, siamo riusciti persino ad incrementare il distacco finale toccando anche i sette-otto secondi di gap nelle ultime prove. Una gara tirata per larghi tratti e per questo molto divertente. I ragazzi dell’assistenza si sono comportati perfettamente. Un weekend eccellente sotto ogni punto di vista".

Archiviata la seconda prova della Coppa Rally di Zona 7, valida anche per il Trofeo Rally Toscano e per il Trofeo Rally Aci Lucca, con la festa sul gradino più alto del podio di classe e di gruppo, la divisione sportiva de La T Tecnica ha già messo nel mirino il prossimo appuntamento che, stavolta, sarà fuori regione. Già, perché l’equipaggio della scuderia Porto Cervo Racing, assistito da Paolo Butelli e dal suo staff di meccanici, è infatti atteso dal 40° Rally della Marca, gara impegnativa che si svolgerà tra le colline trevigiane della Valdobbiadene ed è in programma il 26 e 27 aprile.

"Adesso abbiamo già la testa proiettata al Rally della Marca – ha concluso il pilota del La T Tecnica – Tra due settimane torneremo in gara e ci stiamo preparando al meglio perché vogliamo ottenere nuovi risultati anche nella manifestazione in Valdobbiadene. I problemi elettrici sono stati brillantemente superati e ci arriveremo con grande entusiasmo. Vincere in Maremma con quella concorrenza ha avuto un valore davvero altissimo". Insomma, il tandem Moricci-Garavaldi farà di tutto per ripetersi anche in Veneto e per togliersi nuove soddisfazioni.

