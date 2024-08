Trenta commercianti fanno sistema. Nasce il gruppo ’Viva Corso Roma’ A Montecatini Terme, trenta commercianti si uniscono in un'associazione per valorizzare Corso Roma, puntando su eventi e iniziative per attrarre residenti e turisti e rilanciare il commercio locale. Marco Lucarelli guida l'iniziativa, che punta a una collaborazione con l'amministrazione comunale per migliorare l'aspetto della via.