Tre nuove fermate temporanee per gli autobus a Ponte all’Abate

Novità in arrivo per quanto riguarda le fermate degli aubus in zona Ponte all’Abate. Tre nuove fermate temporanee sono state definite nella zona che dalla scorsa estate è in forte difficoltà sul fronte della viabilità, a causa della chiusura totale al traffico per i lavori di messa in sicurezza del ponte sulla regionale Lucchese sopra il torrente Pescia.

"Dopo aver valutato anche alcune richieste di cittadini residenti, si è reso necessario individuare tre nuove fermate temporanee, in modo da soddisfare le esigenze della molta utenza del trasporto pubblico, in particolar modo per gli studenti provenienti e diretti a Lucca – si legge nella nota diffusa dall’amministrazione comunale di Pescia –. Le fermate attivate si trovano in via del Tiro a Segno, in prossimità dei civici 19-17, in via Maestri del Lavoro, all’intersezione con la via Lucchese, e all’inizio della via Panoramica, a Ponte all’Abate. Le fermate saranno attive fino a cessata esigenza per i lavori della chiusura del ponte".

"Abbiamo individuato i luoghi più idonei per la sicurezza degli utenti e per la circolazione stradale – dice l’assessore alla mobilità del Comune di Pescia, Maurizio Aversa –, punti nei quali sono stati realizzati gli stalli di sosta bus e due passaggi pedonali a servizio degli utenti; questo ha permesso di agevolare inoltre i circa 70 allievi frequentanti un centro di formazione professionale che si trova presso il centro commerciale di Ponte all’Abate. Voglio pertanto ringraziare per la pronta disponibilità – conclude Aversa –, innanzitutto gli uffici del Comune, poi le amministrazioni provinciali di Lucca e Pistoia e infine il trasporto pubblico locale di entrambe le province per la fattiva collaborazione".