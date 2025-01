Tre asfaltature importanti nel Comune di Chiesina

Il consiglio provinciale di Pistoia ha approvato il bilancio di previsione 2025-2027 e il piano triennale delle opere pubbliche; sono in programma tre interventi importanti a Chiesina Uzzanese: le asfaltature di via Livornese di Sotto, della Circonvallazione e di via provinciale Camporcioni. Soddisfatto il gruppo di minoranza ’Chiesina e le sue Frazioni’.

"Nonostante le difficoltà finanziarie in cui si trova la Provincia – afferma Cristina Pellegrini – è molto positivo che siano stati previsti degli interventi di manutenzione non più rinviabili per la comunità chiesinese. Ci ha però sorpreso leggere l’entusiasmo con cui il centrodestra chiesinese ha commentato questa notizia: il rappresentante del nostro Comune ha votato contro al bilancio provinciale due volte in un paio d’ore. Il nostro gruppo consiliare fino dall’insediamento del nuovo consiglio comunale ha messo la nostra comunità al primo posto, pensiamo al documento presentato per chiedere una revisione delle riduzioni TARIC del 90% a favore delle sole utenze intestate al Comune. Ci dispiace vedere che il centrodestra chiesinese non fa lo stesso – conclude – per loro vengono prima l’apparenza e la prossima campagna elettorale per le regionali".