Trasferita la scuola Amicizia. Due anni al centro commerciale: "Sicurezza dei giovani, una priorità"

Alle porte del nuovo anno scolastico, è arrivata la firma dell’accordo fra il Comune di Massa e Cozzile e Unicoop Firenze, proprietaria del Centro commerciale Montecatini: alla riapertura della scuola le classi della scuola elementare ’Amicizia’ di Margine Coperta – che fa parte dell’istituto comprensivo Bernardo Pasquini – si trasferiranno presso il Centro commerciale Montecatini di Massa e Cozzile per un periodo che andrà dai 18 ai 24 mesi. Il trasferimento temporaneo si è reso necessario per lo svolgimento dei lavori di adeguamento antisismico nel plesso scolastico: la richiesta di utilizzo dei locali, pervenuta dal Comune di Massa e Cozzile, è stata accolta favorevolmente da Unicoop Firenze che si è resa disponibile a effettuare gli interventi di adeguamento necessari e ad affittare i due piani dell’edificio per accogliere gli alunni delle elementari nei propri spazi. Nel corso dell’estate Unicoop Firenze ha effettuato gli interventi di adeguamento degli impianti, sugli infissi e sui bagni. Anche l’area esterna è stata corredata con la segnaletica dedicata che indirizzerà le famiglie all’ingresso riservato alla scuola e separato dal Centro commerciale.

Non sono una novità i lavori di messa in sicurezza alla scuola dell’Amicizia di Margine Coperta. Lo ricorda il sindaco Marzia Niccoli: " Avevamo acquisito un finanziamento della Regione Toscana di circa 1 milione di euro per la realizzazione di un’opera di ristrutturazione ed adeguamento sismico della scuola ’Amicizia’ di via Toscanini e ha pertanto avviato le procedure per l’aggiudicazione dei lavori. La gara è stata espletata dalla Provincia di Pistoia e scade il prossimo 22 settembre. Lavori improcrastinabili per la sicurezza, da realizzare esclusivamente con l’immobile libero. La popolazione scolastica deve trasferirsi per 18-24 mesi. Non vogliamo i container. Qual era l’alternativa? Rinunciare al contributo? Non mettere in sicurezza la scuola? La priorità sono i giovani".

Il progetto originario presentato in Regione per il contributo risaliva a circa 3 anni fa, così la giunta ha dovuto reperire altri 400.000 euro. "Cosa non proprio semplice – commenta il primo cittadino –. Quando si parla di mancanza di comunicazione rimango un po’ meravigliata. Preferisco dare sempre notizie certe. Avevo comunicato l’assegnazione per l’adeguamento sismico della scuola primaria Amicizia in consiglio comunale durante la campagna elettorale".

La dirigente scolastica Rachele Pirozzi nel giugno scorso ha inviato ai genitori una lettera scritta i primi giorni del mese di luglio e Il 29 agosto ha inviato un avviso ai genitori in merito all’avvio delle lezioni già dal 16 settembre alla Coop con l’invito ai rappresentanti di classe per un incontro alla presenza del sindaco. "Il 3 settembre – conferma Niccoli – ci siamo incontrati e li abbiamo invitati a visionare il nuovo plesso. Comprendo i disagi, è una situazione di emergenza che purtroppo ho affrontato anche 10 anni fa quando la suola d’Infanzia di Villa Ankuri fu dichiarata inidonea e promisi che ne avrei costruita una nuova e l’ho fatto". Il servizio scuolabus sarà gratuito per gli iscritti della scuola primaria ’Amicizia’ delle classi seconde, terze, quarte e quinte che non usufruivano del pulmino lo scorso anno e per quelli che nel 2023/2024 frequentavano la scuola d’infanzia ’Primavera’ senza ricorrere al servizio trasporto.

Giovanna La Porta