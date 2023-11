Traguardo per ’I gemelli’. Il bar festeggia i 60 anni

Grande traguardo per il bar sport "I Gemelli" di Ponte Buggianese che ha raggiunto i 60 anni di attività. A festeggiare insieme ai titolari, i fratelli Primio, Gino e Irma Lupori la ricorrenza dell’apertura nel lontano 2 novembre 1963 c’erano anche il sindaco Nicola Tesi e l’assessore Maria Grazia Baldi. "Nel corso degli anni – dicono dal Comune – ad aiutare questa prosperosa attività sono arrivati, intorno al 1970 i loro coniugi, ovvero Giovanna, Teresa ed il compianto Augusto. Nel 1998 la svolta, Il Bar Gemelli passa alla seconda generazione, ovvero ai figli di Primio, Andrea e Paola che prendono insieme a Giovanna, moglie di Andrea, le redini dell’attività avvalendosi sempre della presenza dei propri genitori Giovanna e Primio. Oggi come allora il Bar Gemelli è un punto di riferimento per tutta la nostra comunità". Orgoglioso della storica attività anche il sindaco Tesi: "Non possiamo che augurare a questa storica attività già premiata nel 2017, di proseguire per altrettanti anni con la stessa capacità di innovazione e servizi che i cittadini di Ponte e non solo hanno saputo apprezzare, sottoscritto compreso". (AF)