Traffico pesante, già 600 firme per fermarlo

Continua la raccolta firme digitale, da potere effettuare sul portale online, specializzato charge.org, tenuta da ’Cittadinanza Vigile di Lamporecchio’, di cui è responsabile Daniel Guidi. La petizione è per la chiusura la traffico della strada del San Baronto a mezzi pesanti. Alla data del 27 febbraio, alle ore 12, le firme raccolte erano oltre seicento. Una petizione rivolta alla Provincia di Pistoia, alla Prefettura e alla Regione Toscana, nella quale chiedono l’immediata interdizione al traffico pesante sulla strada provinciale numero 9 del Montalbano. Il successo della raccolta firme dimostra quanto sia alto l’interesse esistente tra la cittadinanza del territorio del Montalbano. Attualmente la situazione più critica riguarda la zona in prossimità del confine tra i comuni di Lamporecchio e Serravalle, all’altezza del ristorante Marcellino, quando si inizia la discesa verso Casalguidi.

Sulla questione interviene il consigliere comunale d’opposizione di Larciano, Luigi Lupo, esponente del centrodestra locale. Mette in evidenza il rischio di una possibile chiusura prolungata della strada, che potrebbe mettere in grave crisi le strutture turistiche del Montalbano. "A rischio – dice Lupo – sono il campeggio, gli agriturismi, i ristoranti. Tutto questo in un periodo quando sta iniziando la stagione turistica. A rischio un centinaio di posti di lavoro nella zona. Facciamo appello perciò a chi di dovere per un intervento immediato che vieti il transito dei mezzi pesanti sul Montalbano".

Massimo Mancini