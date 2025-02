Tra storia e devozione. Nell’anno del Giubileo torna la Festa Grossa insieme alla via Crucis

Nell’anno del Giubileo, si rinnova a Monsummano la Festa Grossa a Montevettolini, il tradizionale appuntamento triennale con la Via Crucis dei figuranti a piedi e cavallo. Proprio in questi giorni stanno passando dalle varie famiglie porta a porta per le vie cittadine alcuni volontari del comitato per la rievocazione storica, per raccogliere fondi per sostenere i costi di organizzazione dell’evento che dal 1100 dopo Cristo si rinnova ogni 3 anni e che per il 2025 si terrà dal 18 al 21 aprile. All’opera per presentare al meglio la Festa Grossa ci sono i volontari del comitato che è presieduto dal segretario Antonio Laurenzana, insieme ai vicesegretario Romano Francini e Maurizio Magrini, al cassiere Fulvio Fortunati e al vice cassiere Andera Del Bino e ai consigliere Alessio Laurenzana, Daniele Faraonio, Emanuele Pacini, Orlando Notarfonso, Rossano Pellegrini, Valentino Ieri, Mauro Caponi, Lorenzo Di Fini, Simone Simonetti, Leonardo Bellucci e Luigino La Bella che il parroco Don Angelo Stragliotto tiene a ringraziare "per essersi impegnati nelle diverse attività per la buona riuscita della Festa in onore di Gesù Cristo".

Per l’occasione sarà organizzato dalle 15 alle 23, anche il servizio bus navetta gratuito con tre fermate, da e per Pozzarello, Vergine dei Pini e Bizzarrino con ovviamente il ritorno a tutte e 3 le fermate, con partenza da Montevettolini. La Festa Grossa è intitolata al prezioso Crocifisso di legno del Trecento, probabilmente proveniente dalla Pieve di San Lorenzo a Vaiano ed oggi conservato nella Pieve dei Santo Michele Arcangelo e Lorenzo Martire di Montevettolini. Nei secoli, con il diffondersi della pratica della Via Crucis, la processione del ringraziamento venne accorpata ai riti pasquali. Eccola, dunque, integrata a quella del venerdì Santo con la rievocazione in costume della salita di Cristo al Calvario. Alla rievocazione storica sono presenti molti figuranti in costume. Alle giornate di rievocazione partecipano la banda Borgognoni di Pistoia, la Compagnia del Santissimo Sacramento di Castelmartini e quella di Montevettolini oltre alla banda musicale dell’antico borgo medievale alle pendici del Montalbano.

Arianna Fisicaro