Torna Miss Montecatini. Connubio al Tettuccio fra sport e spettacolo

La bellezza è pronta alla ribalta con la nuova edizione di Miss Montecatini. La prima semifinale è in programma lunedì prossimo 26 agosto, la seconda semifinale lunedì 2 settembre, mentre la finalissima è programmata per la sera di domenica 8 settembre, sempre alle 21.30. Giunto alla sua sedicesima edizione il concorso rappresenta un evento imperdibile per la città termale. Anche quest’anno, il prestigioso concorso si svolgerà nella splendida cornice delle Terme Tettuccio, uno dei luoghi simbolo di Montecatini. A condurre lo spettacolo, anche quest’anno, sarà Irene Casartelli, ex Miss Toscana nel 2012.

Miss Montecatini 2024 non sarà soltanto una celebrazione della bellezza femminile, ma anche un’occasione per creare un connubio speciale tra mondo dello sport e dello spettacolo. L’organizzazione del concorso ha infatti voluto fortemente legare l’evento a due importanti realtà sportive locali, coinvolgendo le squadre del Montecatini Calcio e de La T Tecnica Gema Pallacanestro Montecatini. Lunedì prossimo, durante la prima semifinale, sarà ospite la prima squadra del Montecatini Calcio, che si appresta a disputare il campionato di Promozione Toscana. In questa occasione verrà eletta Miss Montecatini Calcio 2024, una figura che avrà il compito di accompagnare la squadra nelle partite casalinghe della stagione. Il 2 settembre, invece, in occasione della seconda semifinale, sarà la volta della squadra di pallacanestro La T Tecnica Gema e la vincitrice della serata sarà chiamata a seguire la squadra nelle partite casalinghe.

La vincitrice del concorso avrà l’onore di diventare la testimonial del noto negozio Gianni Gioielleria, che è il title sponsor del concorso. Lucrezia Lunardi, Miss Montecatini 2023, per un intero anno ha collaborato con il negozio realizzando servizi fotografici e video per le varie campagne pubblicitarie, partecipando agli eventi più importanti della stagione. Inoltre le finaliste del concorso potranno cogliere ulteriori occasioni di crescita professionale grazie alle collaborazioni con gli altri sponsor del concorso e con la Web TV legata all’evento. Per chi desidera saperne di più sul concorso, sulle partecipanti e sugli eventi collegati, tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.missmontecatini.it.