Torna il festival ’Oltre la Rocca’. Viaggio fra arti visive e musica

Al via la quarta edizione di ’Oltre la Rocca’, il festival dell’arte e del teatro di strada che si terrà a Montecatini Alto. Domani e domenica 8 settembre nell’antico borgo medievale spazio al viaggio tra le arti visive, la musica, il teatro e l’arte espressiva in generale. Un’esperienza immersiva dove la magia del borgo incontra le performance di artisti di strada, mostre d’arte e un mercatino delle opere dell’ingegno, il tutto arricchito da un’offerta di street food gourmet. Passeggiando per le vie del paese, i visitatori potranno ammirare le esibizioni degli artisti nei punti più suggestivi del borgo: dall’esposizione d’arte del ’Cuorista’ Andrea Magrini e Laura Corre in Piazza Giusti, all’illuminazione scenografica della Torre Ugolino, fino agli spettacoli di magia nel Vicolo della Magia e alla musica live nei pressi della Torre Campanaria. Quest’anno una novità speciale sarà l’utilizzo del cassone di un furgoncino vintage come palcoscenico itinerante, situato all’uscita della stazione della funicolare.

Gli artisti che prendono parte al festival sono stati accuratamente selezionati, con performer di fama internazionale che si esibiranno nei vari angoli del borgo. Tra loro, Camilla Coraggio, Aniké con le sue percussioni africane, il mago Pannocchia e la street band tutta al femminile Girlesque. Tra gli artisti presenti spiccano i nomi dei Badaboom, la parata dei trampolieri Circotà in lumiere, il violinista Lorenzo Fattorini.

Il progetto ’Oltre la Rocca Festival’ non è solo un evento artistico, ma un’occasione per promuovere e valorizzare il territorio, stimolando la partecipazione pubblica e rafforzando l’identità culturale locale. Durante il festival, i visitatori potranno anche esplorare i monumenti storici del borgo, come la Torre del Carmine e il Museo di Arte Sacra nella Chiesa di San Pietro Apostolo, entrambi aperti per l’occasione con visite guidate. "Anche questa amministrazione ha sposato con entusiasmo il bellissimo evento Oltre la Rocca - dichiara l’assessore alla cultura e vicesindaco Beatrice Chelli -. Si tratta di una manifestazione di qualità che va a valorizzare il borgo di Montecatini Alto, che ricordiamo fa parte del sito Unesco".

Le attività e gli spettacoli, sia sabato che domenica, inizieranno alle ore 19 e andranno avanti fino alla mezzanotte. L’ingresso è libero, ma è consigliata la prenotazione online per gli spettacoli principali tramite il sito oltrelarocca.it. Consigliato l’uso della storica funicolare per salire a Montecatini Alto o del servizio navetta gratuito dal parcheggio Fedeli. Per mangiare, sono disponibili ristoranti e osterie nel borgo, oltre allo street food gourmet all’uscita della stazione della funicolare. Maggiori informazioni su oltrelarocca.it e sui canali social del festival.