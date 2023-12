Torna il calendario Vannini. Dodici personaggi illustri orgoglio della Valdinievole

Il calendario storico delle Edizioni Vannini di Borgo a Buggiano festeggia nel 2024 il suo 25° anno. Ininterrottamente dal 2000, su iniziativa di Enrico Biagi Vannini, propone per ogni mese un personaggio storico che sia nato o vissuto in Valdinievole: artisti, letterati, religiosi, scienziati, filantropi, eroi, protagonisti dello spettacolo, amministratori che hanno lasciato un segno più o meno profondo (e comunque significativo) nella società locale, meritando di essere indicati come positivo esempio ai nostri posteri.

Vannini anche per il 2024 dona il ricercato calendario da tavolo a quanti ne faranno richiesta. "Nel reperire la corposa documentazione in questi 25 anni – spiega Biagi – sono stato aiutato da valenti amici che si sono dedicati disinteressatamente alla ricerca delle biografie e sono rimasto sbalordito nel constatare quante persone hanno dato lustro alla Valdinievole. Fino a oggi sono state oltre 270 le storie pubblicate. Un intenso lavoro estivo è stato affrontato per poter consegnare gratuitamente la pubblicazione nel periodo natalizio".

Ecco i protagonisti del 2024. La borghigiana Daniela Benedetti (1966-1993) è stata una donna di fede e appassionata animatrice del gruppo diocesano di sposi ’Cana’, sempre vicina alle coppie e alle persone in difficoltà. Il pesciatino Enea Melosi (1849-1919) è stato maestro di musica, professore di clarinetto e pianoforte, apprezzato in Italia e all’estero, impegnato in vari corpi musicali fino a diventare direttore della Banda di Pescia. Oreste Gonfiotti (1934-2020), oltre che sindaco di Buggiano dal 1995 al 1999 e presidente del Borgo a Buggiano Calcio, fu stimato e infaticabile medico chirurgo prima ospedaliero e poi di base. La buggianese Teresa Tellini Franchini (1861-1958) fu una delle personalità di maggior spicco della Valdinievole, guidando il Patronato Scolastico e la sezione femminile del Comitato di assistenza civile. Ser Piero Pacini da Pescia (1440-1513) fu notaio, amanuense abilissimo ed editore di libri, considerato il fondatore dello Stile fiorentino di stampa. Il sacerdote Arturo Carmignani (1916-1999) fu pievano di Sorana e di Colle, docente dell’Opera Madonnina del Grappa di Firenze e di Filosofia al Seminario vescovile di Pescia, nonché appassionato ricercatore di storia locale.

Giuseppe Tessi (1836-1913) fu pioniere dell’industria alberghiera di Montecatini, titolare dell’ormai scomparso Hotel Roma. Nori Andreini Galli (1927-2014) è stata scrittrice, saggista e donna di alta cultura, autrice di testi di grande importanza per la storiografia locale, come "La Grande Valdinievole" del 1970. Francesco Galeotti (1596-1663 circa) fu celebre studioso della storia di Pescia. Il pontigiano d’adozione Cesare Puelli Maestrelli (1919-2006) fu scrittore e docente di Lingua e Letteratura italiana alla Sorbona di Parigi. Giulio Rospigliosi, papa Clemente IX (1600-1669), fu di origine pistoiese e grande mecenate: sua la volontà di costruire la sontuosa Villa Rospigliosi di Lamporecchio, località cui era particolarmente affezionato.