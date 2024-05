Torna ’Curiosando e riciclando’. Mercatino, giochi e negozi. Una domenica da gustare

Un appuntamento dedicato all’artigianato e alle curiosità. Il centro storico di Buggiano torna a ospitare oggi, a partire dalle 9, "Curiosando e Riciclando", mercatino dedicato al riuso, al collezionismo, all’antiquariato, all’artigianato e al vintage, realizzato per diffondere la cultura del risparmio energetico e del rispetto dell’ambiente. L’appuntamento è iniziato nel novembre 2022 per iniziativa del comitato "Vivi il Borgo" e patrocinio dell’amministrazione. Il mercatino ha subito incontrato la simpatia di tantissimi visitatori, giunti anche da fuori zona. Oggi, in corso Indipendenza, sarà possibile tornare a passeggiare tra numerose bancarelle, con esposti oggetti strani e cose curiose appartenenti ad altre epoche e per questo, carichi di fascino e di interesse, non solo per i collezionisti. Intorno all’esposizione ci saranno i negozi aperti con le particolari offerte. I partecipanti avranno a disposizione bar, pasticcerie e pizzerie, dove potersi fermare per una sosta gustosa. Sarà possibile visitare le chiese di Santa Marta, collocata al piano terra del palazzo municipale, e di San Pietro Apostolo, al centro del corso. Per i più piccoli, in piazza Coluccio Salutati, ci saranno i pony del centro ippico la Pieve di Lisa Ducci: sarà possibile fare un giro in groppa agli animali e provare l’emozione del battesimo della sella e altri intrattenimenti Per facilitare la sosta delle auto di tutti i visitatori, è stata predisposta una apposita cartellonistica di servizio che indica le aree messe a disposizione per tale necessità. Parcheggiare non avrà costi. Il mercatino rimarrà aperto dalle 9 alle 19, con ingresso libero per il pubblico. "Curiosando e riciclando" è una produzione curata dall’associazione culturale Pinocchio 3000. Per informazioni: 0572-1913547.

Da.B.