Tommaso accetta la sfida Sarà al via della "Traka"

Un monsummanese alla "Traka 2023". Sabato 29 aprile il 44enne Tommaso Mattei, nativo di Grosseto, ma residente nella città valdinievolina, si cimenterà nella Traka con partenza da Girona in Catalogna, indossando i colori del Cykeln Team.

La Traka è una pedalata non competitiva che si snoda lungo strade e paesi. Il tempo totale per completare il percorso è 32 ore, che i partecipanti possono organizzare a loro piacimento. Fa parte del circuito Gravel Earth Series e propone 4 percorsi (360, 200, 100 e 50 km) per gravel bike, bici da montagna. I partecipanti saranno guidati dal sistema di navigazione Gps. È consentito pranzare, sistemare la bici o dormire, purché i partecipanti recuperino il percorso dove l’avevano lasciato l’ultima volta. E’ una prova che richiede resistenza, velocità e spirito di sacrificio. Nell’occasione sarà anche il primo atleta della squadra a indossare il nuovissimo completo 2023, modello Magistrale, firmato Pissei. La maglia, aerodinamica e traspirante, con taglio ultraaderente, è il capo ideale per la competizione.

Mattei non è soltanto un ciclista: oltre che appassionato delle due ruote, ha trascorsi da atleta di valore che meritano di essere raccontati. Si tratta infatti di un ex lanciatore del disco, disciplina che richiede forza, coordinazione e precisione. Cresciuto nel vivaio dell’Atletica Massimo Pellegrini, prima di fare il salto nel gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, è stato capace di lanciare il disco a 57,10 metri nel 2004; nel suo palmares figurano un titolo italiano under 23 e diverse maglie azzurre. Dopo aver concluso la sua carriera agonistica, ha scoperto una nuova passione, la bicicletta appunto. Non una bicicletta qualunque, ma quella che ti mette alla prova su ogni tipo di terreno. Mattei ha partecipato alla prima edizione della Fiorino Mud nel 2021, la nostra gravel experience, facendosi notare per grinta e simpatia, conquistando la stima e l’amicizia di tutti i partecipanti. Durante l’ultimo inverno si è preparato intensamente a questa nuova sfida: la Traka 2023.

È possibile seguire in diretta la sua avventura, attraverso la posizione Gps, su https:www.cykeln.itthe-traka-2023. La partenza è fissata alle 7 di sabato 29 aprile.

Gianluca Barni