Terme, il pagamento dei dipendenti. In arrivo un saldo di 300mila euro

Montecatini Terme, 2 novembre 2024 – Trentacinque dipendenti delle Terme, da nove mesi in attesa delle ultime spettanze, riceveranno un saldo complessivo di 300mila euro la prossima settimana. Gli organi del concordato, nonostante non sia ancora stata conclusa una vendita nell’ambito dei beni strategici e non, sono riusciti a ottenere questo importante risultato.

Se a febbraio dovessero essere vendute le Panteraie o la Palazzina Fideuram, saranno pagati anche i professionisti, gli artigiani e le cooperative in attesa di ricevere il dovuto. Il 25 febbraio 2025, infatti, alle 11, negli uffici del notaio Vincenzo Gunnella, in via Masaccio 187 a Firenze, avrà luogo la vendita con offerta irrevocabile e eventuale gara dei beni immobili della Palazzina presidenziale delle Terme, nota anche come Palazzina Fideuram. Il complesso, che si trova ai numeri civici 2 e 4 di via Diaz. Il prezzo base è di un milione e 208mila euro. Il fabbricato principale, elevato di tre piani fuori terra, oltre alla soffitta e un parziale piano interrato, un secondo edificio elevato del solo pianterreno, di poco staccato dal primo e situato a nord dello stesso, oltre ad ampia terrazza sul fronte sud e contigua corte esclusiva.

Il corpo principale è composto da un ampio ingresso-disimpegno, cinque vani uso ufficio, antibagno e servizio igienico al pianterreno, ampio disimpegno, cinque vani uso ufficio, altri due piccoli disimpegni, due vani uso archivio, un ripostiglio, antibagno, servizio igienico e balcone (sulla facciata Ovest) al primo piano, ampio disimpegno, altro piccolo disimpegno, quattro vani uso ufficio, due vani archivio, antibagno e due servizi igienici al secondo piano, disimpegno, centrale termica e vano tecnico al piano interrato, oltre ad alcuni locali ad uso soffitta al piano sottotetto. I tre livelli principali sono tra loro collegati attraverso vano scale interno e da ascensore. Per partecipare alla gara l’offerente dovrà recarsi, entro le 12 del giorno lavorativo precedente la data fissata per l’asta (sabato escluso), presso lo studio del notaio incaricato, a Firenze, via Masaccio 187, o da uno dei notai periferici individuati sul sito www.notariato.it, richiedendo telefonicamente un preventivo appuntamento, al fine di registrarsi al sistema. Anche questa cessione rientra tra quella dei beni non strategici delle Terme. Lo stesso giorno, un’ora dopo, sempre dal notaio Gunnella, di terrà quella delle Panteraie, per un’offerta base di quattro milioni e 264mila euro.

Daniele Bernardini