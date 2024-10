Panteraie, il complesso in vendita. Prezzo base 4,2 milioni di euro

Montecatini Terme, 30 ottobre 2024 – In questo locale hanno cantato artisti straordinari come Domenico Modugno e Ricky Roberts. Le Panteraie, bene delle Terme che non fa riferimento all’elenco di quelli strategici, finiscono in vendita con offerta irrevocabile ed eventuale gara dei beni immobili. La procedura è inserita nel procedimento di concordato in continuità. Le Terme dovranno cedere anche questo storico locale per fare fronte al pagamento dei debiti.

L’appuntamento è fissato per il 25 febbraio 2025, a Firenze, nello studio del notaio Vincenzo Gunnella. L’offerta base è di quattro milioni e 264mila euro. La vendita prevede l’acquisizione dei «diritti di piena proprietà sul complesso immobiliare con destinazione turistico- ricettiva denominato Complesso Panteraie, a Montecatini, via delle Panteraie 26».

Il bando spiega che «il complesso si estende su una vasta area pedecollinare di oltre due ettari e mezzo, situata al margine sudovest dell’omonimo parco e ricompresa tra la via delle Panteraie ed il viale Mario Bustichini. Comprende un ampio edificio a pianta irregolare situato in zona dominante e molto panoramica, elevato di due piani fuori terra oltre piano seminterrato, composto al pianterreno da area spa con ingresso, grande locale relax dotato di ampie vetrate con vista sulla complanare terrazza-solarium con piscina, sauna, bagno turco, sale trattamenti, docce e servizi igienici, area bar con ingresso, ampio salone su più livelli, guardaroba, disimpegni, servizi igienici uomo-donna, uffici direzione, spogliatoio personale, ingresso ristorante, area cucine con disimpegni-corridoi, dispense, celle frigo, lavapiatti e cucine; al primo piano tre grandi ambienti adibiti a ristorante- ballo disposti su vari livelli collegati tra loro da gradevoli scalinate, interamente tamponati sul fronte sud con ampie vetrate panoramiche, zona bar, corpo servizi igienici uomo-donna».

Il bando riguardante le Panteraie, la cui gestione va avanti così come l’attività del locale, illustra ancora che «al piano seminterrato ci dono spogliatoi uomo-donna e cabine collegati a piscina ed area spa, ascensore, corridoi disimpegni, servizi igienici, locale di primo soccorso, altri disimpegni, spogliatoi uomodonna per il personale, vari locali ad uso cantina e locali tecnici. Sono inoltre presenti un vano tecnico al piano seminterrato secondo, e due locali ad uso centrale termica al secondo piano. Il tutto corredato da una vasta area pertinenziale, in parte adibita a viabilità di accesso, spazio di manovra e parcheggi».