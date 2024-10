Hotel Mediterraneo, affare fatto. Acquistato con l’offerta minima

Montecatini Terme (Pistoia), 29 ottobre 2024 – La perizia ordinata nell’ambito della procedura concorsuale parlava di un valore complessivo di 863mila euro, ma l’acquirente è riuscito ad aggiudicarsi l’ex Hotel Mediterraneo, chiuso ormai da qualche anno, non andando oltre l’offerta minima prevista dalla procedura di esecuzione per 364.500 euro. La struttura ricettiva si trova in via Baragiola, tra viale IV Novembre e la pineta, nel cuore turistico e termale della città. La crisi economica che attanaglia Montecatini sta registrando sempre di più vendite immobiliari, anche attraverso procedure esecutive, a prezzi bassi, quasi sottocosto. Su Internet è ancora possibile trovare il sito di quando la struttura era funzionante.

«Fornite di uno scrittoio – si legge nella presentazione - le 40 camere includono comodità come una TV a schermo piatto con canali satellitari, nonché un mini frigobar e servizi per la preparazione di tè/caffè. Gli ospiti possono usufruire anche di un bagno alla francese e una doccia. Durante il soggiorno in questo hotel puoi godere di una vista sul giardino». L’albergo, un tre stelle, godeva anche di buone presentazioni su siti come Trivago.

«L’elegante Hotel Mediterraneo – dice il portale legato alle prenotazioni – è situato in pieno centro storico di Montecatini Terme, vicino agli stabilimenti termali e ai negozi più eleganti. Grazie alla sua posizione favorevole, l’Hotel Mediterraneo, è il punto di partenza per gite nelle vicine città toscane». E, come è possibile vedere dalle recensioni pubblicate su Expedia, i clienti erano soddisfatti del soggiorno in questo elegante tre stelle. «Mi è piaciuto questo albergo e ogni suo aspetto - scriveva Eugenio nel 2007 - Pulizia, personale e servizio, condizioni e dotazioni della struttura e comfort della camera». E nel 2018, Salvatore ha messo in evidenza quanto fosse «gradevole qursta struttura a cinque minuti a piedi dal centro di Montecatini e dalle Terme. Possibilità di mangiare in giardino proprio davanti l’hotel, disponibilità di parcheggi pubblici in zona. Personale gentilissimo ed efficientissimo. Buon rapporto qualità-prezzo, perde un po’ per i prezzi del ristorante alla carta, che però compensa con la qualità». Sembrano lontanissimi quegli anni così belli per l’Hotel Mediterraneo, eppure si tratta di poco tempo fa.

La nuova proprietà sarebbe composta da un gruppo di imprenditori napoletani: al momento non si conosce la loro identità , né tantomeno cosa vorranno fare di questa struttura ricettiva. Montecatini, in attesa della prossima procedura per la vendita dei beni strategici delle Terme, deve fare i conti anche con la perdita del valore degli immobili. Se qualcuno volesse fare un investimento serio, le occasioni non mancano.

Daniele Bernardini