Terme, l’inchiesta di Report. Riprese e interviste in città

Montecatini Terme (Pistoia), 5 giugno 2024 – Da Terme d’Europa a società in concordato preventivo in continuità, pronta a vendere tutti i beni strategici. Come è potuto accadere tutto questo a Montecatini, per due secoli considerata una capitale mondiale della salute e del benessere? A questa domanda sta cercando di rispondere Report, il noto programma giornalistico di inchiesta, condotto su Rai 3 da Sigfrido Ranucci.

Proprio lui è stato di recente ospite a Montecatini per la presentazione del suo nuovo libro. L’inviata Chiara De Luca, ieri mattina, al Tettuccio, ha intervistato Alessandro Michelotti, ex amministratore delle Terme, e il suo successore Luca Quercioli. Nel pomeriggio, invece, è stata la volta dell’ex sindaco Giuseppe Bellandi. Queste settimana, Report si trasferirà in Regione per intervistare l’assessore Stefano Ciuoffo, in rappresentanza del socio di maggioranza delle Terme. L’esponente della giunta di Eugenio Giani non potrà certo esprimersi più di tanto, visto che il 16 luglio si concluderà la gara per la vendita di tutti i beni strategici della società, dove è possibile partecipare con offerte minime, non ribassabili di 42 milioni di euro.

Il servizio televisivo sarebbe incentrato sugli ultimi dieci anni della vita aziendale, dopo che era già avvenuta la scoperta che i lavori alle Leopoldine sarebbero costati più del previsto ed era emersa la difficoltà a fare fronte al mutuo concesso dal pool di banche guidato da Bnl. Non si esclude che Report vada a bussare anche alla porta dell’archistar Massimiliano Fuksas per parlare del progetto per realizzare il più grande bagno termale del mondo. Il cantiere è fermo ormai da tredici anni, a simboleggiare la grave crisi delle Terme, unica realtà italiana inserita nel patrimonio dell’ umanità dell’Unesco.

Al momento Report non avrebbe preso contatti per intervistare l’attuale sindaco Luca Baroncini e l’ex primo cittadino Ettore Severi al fine di avere un loro punto di vista sulla vicenda. Il servizio, salvo cambiamenti, dovrebbe essere trasmesso domenica 23 giugno, la sera dell’eventuale turno di ballottaggio delle elezioni amministrative. Molti, in città, abituati ai collegamenti da mezz’ora di altre trasmissioni televisive, sono rimasti stupiti che Report abbia deciso di visitare più volte e di raccogliere. A tale proposito, forse, è giusto citare lo scrittore serbo Predrag Matvejevic. «Ci hanno detto che bisogna voltare pagina, ma per farlo bisogna leggerla», ha detto più volte. Ecco, Report sta cercando di leggere la complessa storia degli ultimi anni alle Terme.