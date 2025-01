Tentata rapina della baby gang: "Dacci tutto quello che hai"

Hanno tentato di rapinarlo mentre usciva da una cena di lavoro. Un gruppo di ragazzini, intorno ai 16 anni, sarebbe stato protagonista della vicenda, avvenuta dietro al monumento ai caduti. Un giovane residente in città, dopo aver partecipato a una convention aziendale in un albergo di viale IV Novembre, è andato a cena con un gruppo di colleghi alla Cascina. Un piacevole incontro conviviale che è trascorso senza alcun problema. A fine serata, ha deciso di accompagnare una collega che aveva parcheggiato la macchina vicino alla pineta e doveva tornare a Firenze, giudicando la zona troppo buia per una donna sola.

A un certo punto, la coppia è stata accerchiata da un gruppo di ragazzini. "Fratello, dacci tutto quello che hai in tasca", ha detto uno di loro, con il fare di un rapinatore esperto al giovane davanti a lui. Quest’ ultimo, per un attimo, è rimasto paralizzato dalla paura. Per fortuna, l’uomo ha l’abitudine di tenere il portafoglio nella tasca interna, mentre in quella esterna porta solo gli occhiali. "Ho bisogno di più luce per trovare qualcosa da darvi", ha detto con garbo ai rappresentanti della baby gang. Poi, non senza un certo timore, ha girato la schiena e insieme alla collega si è avvicinato alle luci della Cascina. A un certo punto, un mezzo delle forze dell’ordine, con il suo passaggio ha illuminato il retro del monumento ai caduti e la baby gang ha deciso di darsela a gambe in tutta fretta. Oggi, l’uomo è andato a denunciare quanto avvenuto alle forze dell’ordine.

Il fatto ripropone il problema non trascurabile della presenza in città di giovanissimi, spesso stranieri, dediti a vandalismo o, come in questo caso, a veri e propri crimini. Risse e aggressioni da parte di soggetti di questo genere sono già avvenire nella zona di viale Bicchierai e piazzale Kennedy, ma stavolta hanno deciso di colpire nel cuore turistico e termale della città.

