Team Valdinievole, stagione al top

Va al Team Valdinievole, grazie agli Esordienti e Allievi, l’Oscar del ciclismo pistoiese per la stagione 2024. Ma i risultati conseguiti dalla società del presidente Franco Sarti non sono stati gli unici di rilievo dell’anno che si chiude. Il Team Valdinievole si è reso protagonista con l’esordiente del secondo anno Laerte Scappini giunta nella società pistoiese a stagione iniziata. E il quattordicenne di Capraia Fiorentina ha centrato nove successi oltre a tre secondi ed altri piazzamenti confermando le sue doti. A segno una volta anche i suoi compagni di squadra Cerone e Castrucci. Per il Team Valdinievole c’è stata anche la splendida stagione dell’allievo Luciano Gaggioli (il migliore in ambito regionale per punteggio di rendimento) che si è imposto in cinque gare con due titoli regionali a cronometro (in salita a Monte Morello e nella crono al Mugello) piazzandosi inoltre per 13 volte nei primi cinque con 4 secondi posti. Un giovane che promette molto e che nel 2025 debutterà da juniores nelle file della Polisportiva Monsummanese.

Nel bilancio della società Valdinievole un successo di Postpischl e vari piazzamenti con Tomei, Iavazzo e Guidi. La stagione 2024 ha fatto messo in bella evidenza lo Juniores pistoiese Damiano Petri che ha conseguito tre vittorie e il suo compagno di squadra nella Polisportiva Monsummanese, l’ottimo velocista Andrea Stefanelli che si è imposto in una gara. Complessivamente la società del presidente Alessio Giusfredi ha disputato un’ottima stagione. Infine sul podio ideale della stagione 2024 va di diritto anche Lorenzo Magli, dilettante della Mastromarco Sensi Nibali, la società che ha chiuso con élite e under 23 e che dalla prossima stagione troveremo nella categoria juniores. Magli ha conquistato tre vittorie oltre a otto piazzamenti nei primi cinque.

Antonio Mannori