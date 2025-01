Taric e raccolta differenziata dei rifiuti. Le indicazioni del Comune sui contenitori

Il sindaco di Buggiano Daniele Bettarini chiarisce i dubbi sollevati con l’arrivo della Taric a decorrere dal 1° gennaio 2025. "Con la Taric, i cittadini che effettuano una corretta raccolta differenziata avranno importanti incentivi in bolletta". Salvo sporadici casi, la bolletta sarà ridotta per la quasi totalità degli utenti: basta non scendere sotto il 50% di differenziata che, secondo quanto sostiene il primo cittadino, è una missione praticamente impossibile. "Sono disponibile chiarimenti – conclude Bettarini – e ricordo a tutti coloro che ancora non hanno ritirato i nuovi contenitori di presentarsi in Comune il martedì e giovedì dalle 9.00 alle 17 e il sabato dalle 8.30 alle 13.30. Occorre semplicemente esibire un documento di identità dell’intestatario della bolletta".

La Taric è il naturale completamento del percorso già avviato con il sistema porta a porta, generando la tariffa rifiuti in base alla reale produzione di ogni utenza. Il calcolo della fattura non utilizzerà più il metodo presuntivo legato al numero dei componenti il nucleo familiare, e, per le utenze non domestiche, la potenziale capacità di produzione dei rifiuti, ma la rilevazione effettiva della quantità in volume dei rifiuti prodotti. L’utente pagherà in proporzione a quanto rifiuto indifferenziato produce: meno rifiuto indifferenziato produce, meno spende. Il metodo di rilevamento è reso possibile dalla lettura del codice del contenitore esposto per lo svuotamento. Scopo della Taric è incentivare la riduzione del rifiuto indifferenziato ed incrementare al massimo la percentuale di raccolta differenziata.

Giovanna La Porta