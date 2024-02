Tampontamento fra auto nei pressi della rotonda. Bambina in ospedale

Una bambina di appena un anno è finita all’ospedale dopo un tamponamento tra due auto. Erano passate da poco le 18 di ieri quando per cause in corso di accertamento, alla rotonda che delimita i comuni di Uzzano e Buggiano, una Fiat Punto è entrata in collisione con una Renault. A farne le spese una bimba piccolina che nell’ impatto è finita contro il cruscotto della macchina. Le lacrime della piccina hanno fatto temere che ci fosse stata anche qualche contusione, per cui è stato allertato il 112 che ha inviato una ambulanza della Misericordia di Uzzano e l’automedica.

I sanitari hanno prestato le prime cure cercando anche di tranquillizzare gli altri occupanti della macchina, dopodiché è stata trasportata al reparto di pediatria dell’ospedale di Pistoia per gli accertamenti del caso. Sul posto i carabinieri della stazione di Pescia per i rilievi. L’ incidente ha causato rallentamenti alla viabilità soprattutto in direzione della città dei fiori.

Stefano Incerpi