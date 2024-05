Svolta sul bocciodromo. C’è la ditta per i lavori. Arriva la ristrutturazione

Montecatini Terme, 13 maggio 2024 - "È arrivata alla positiva conclusione la procedura necessaria all’affidamento dei lavori per il bocciodromo cittadino, chiuso nel 2018". L’annuncio arriva dall’amministrazione comunale. Il costo complessivo di questo intervento è di oltre un milione e 200mila euro, coperti in gran parte da fondi esterno alle casse del Comune. "E’ stata individuata l’impresa che realizzerà l’intervento – prosegue l’ente – nelle prossime settimane gli uffici e l’azienda provvederanno alla firma del contratto e all’apertura del cantiere. La società che realizzerà i lavori è di Formia: se li è aggiudicati a fronte di un ribasso percentuale offerto pari al 20,342%". Il Comune ricorda che "il progetto definitivo delle opere di ristrutturazione ed maggiore efficienza energetica del bocciodromo è stato approvato con deliberazione del 27 ottobre 2020". Da Roma è arrivato un contributo statale di 630mila euro, mentre 610mila euro derivano da risorse proprie dell’amministrazione, e per 31.145,10 euro, c’è la copertura da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

L’intervento prevede un’opera relamping, la sostituzione di vecchi corpi di illuminazione con impianti a led luminoso a basso consumo, l’installazione di un cappotto termico e di impianto fotovoltaico da 20kWp, con l’obiettivo di adeguare il fabbricato anche dal punto di vista sismico ed effettuare il completo rinnovo del tetto.

Da. B.