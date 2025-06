Svincolo al casello della A11. Il Cna: "Investimento urgente"

Il nuovo presidente di Cna, area territoriale della Valdinievole, Marcello Rafanelli, interviene sul dibattito rilanciato dalle amministrazioni locali in merito al nuovo svincolo del casello della A11 tra Montecatini e Pieve a Nievole, che definisce "un progetto più volte annunciato e per cui si sta registrando un grande ritardo nelle fasi di progettazione e programmazione dell’intervento". Rafanelli sottolinea che "sono da anni che Cna, a nome di tutte le imprese della Valdinievole, mette in evidenza l’urgenza della realizzazione di questo investimento infrastrutturale. Già negli anni scorsi erano state promesse tempistiche e realizzazioni a breve termine. Da ciò che apprendiamo sulla stampa, dalle amministrazioni locali sembra emergere una preoccupazione sul fatto che i programmi non vengano rispettati e cresce l’incertezza per la disponibilità effettiva delle risorse. Chiediamo certezze in merito a tutti i rappresentanti del territorio e al governo, il nuovo svincolo all’ingresso della Valdinievole è fondamentale per poter consentire alle imprese di avere una logistica dignitosa ed efficiente. Il nuovo svincolo è centrale per la viabilità di tutta l’area, in particolare per le aree produttive di Pieve a Nievole e Monsummano Terme".

Sulla vicenda è appena intervenuta in modo polemico Gilda Diolaiuti, sindaco di Pieve a Nievole. "A un anno di distanza dalle affermazioni pubbliche del ministro – ha ricordato –, ci ritroviamo a constatare che evidentemente si trattava di una mera promessa senza contenuto. Nonostante due lettere formali inviate a febbraio e ad aprile 2025 da parte del Comune di Pieve a Nievole, nessuna risposta è mai pervenuta da parte del dicastero".