Promozione dello sport ’Sportiva’ a Parco Orzali

Torna per il quarto anno consecutivo ’Sportiva’ la manifestazione che si pone l’obiettivo di promuovere i valori dello sport e divulgarne le buone pratiche. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Monsummano Terme con la determinante collaborazione dell’Associazione Culturale Senza Tempo, si svolgerà al Parco Orzali da mercoledì 11 a domenica 15 giugno dalle ore 17 alle 24, con ingresso gratuito e vedrà la partecipazione di trentaquattro associazioni sportive.

Sono tante le novità che ’Sportiva’ presenterà nel 2025, dopo il successo dello scorso anno che ha visto la partecipazione di oltre diecimila persone nei cinque giorni di evento. Nelle giornate del 14 e 15 giugno verrà celebrata la Giornata Nazionale dello Sport, promossa dal Coni Regionale.

Questa edizione vede la conferma del torneo dei rioni di basket 3vs3, gare nazionali di sport da combattimento, la partecipazione della Federazione Toscana Ciclismo con un circuito prova dove potersi cimentare, il taxi rally, tornei di calcetto, la gara podistica e, assoluta novità di quest’anno, il torneo di beach volley che si svolgerà su un campo di sabbia appositamente allestito per l’occasione. Per la prima volta, poi, a Sportiva parteciperanno attivamente anche il Golf Club Montecatini e la società del Rugby Valdinievole. Sarà una prima volta anche per la corsa, con il debutto di una gara podistica nell’anello del Parco Orzali ed una gara di staffetta a squadre.

Ma ’Sportiva’ vuol dire anche inclusione, valore fondante dello sport. Alla manifestazione parteciperà, infatti, una delegazione dello Special Olympics Team di Pieve a Nievole, con gli atleti e le atlete che si cimenteranno nel beach volley e nel taxy rally per la quale è stata confermata, domenica 15 giugno, la prova che permetterà a questi ragazzi di salire su auto da rally accompagnati da piloti professionisti.

Come sempre, la manifestazione sarà l’occasione per le associazioni presenti di farsi conoscere e far conoscere le proprie discipline e attività, il tutto corredato da allestimenti, ospiti sportivi per talk show, premiazioni di gare, oltre a spettacoli, esibizioni, incontri e tornei, musica e area food, pensata ed allestita per soddisfare qualsiasi richiesta. Nell’area dedicata alla ristorazione, infatti, saranno presenti stand con specialità enogastronomiche, pizzeria, piadine, grigliata di carne e fritto di pesce. Il programma completo è sul sito sportivafestival.it.