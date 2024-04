Suggestione Gema. Niccolai ai playoff

La vittoria all’overtime della Libertas Livorno nel recupero giocato sul parquet di Sant’Antimo ha fatto tirare un sospiro di sollievo alla Gema Montecatini, alla quale basterà vincere una delle due partite rimaste da qui alla fine del campionato per confermare il quarto posto e allo stesso tempo ha ridotto ormai al lumicino le speranze di secondo posto della Fabo. Già, ma poi? La formula del campionato prevede due tabelloni playoff distinti nei quali le migliori otto del girone A si incroceranno con quelle del girone B e se le due franchigie montecatinesi terminassero la stagione nelle attuali posizioni di classifica non finirebbero nella stessa griglia: gli Herons nel tabellone A contro la sesta classificata dell’altra ’conference’, Gema nel tabellone B contro la quinta classificata ad est.

Sfumerebbe dunque a priori lo scenario di un altro suggestivo derby di Montecatini per la corsa alla Serie A2, ma nel destino di una delle due rappresentanti cestistiche della città delle Terme potrebbe esserci una leggenda del basket rossoblù, ovvero Andrea Niccolai, che da quando è al timone della Ristopro Janus Fabriano ha risollevato le sorti della formazione marchigiana. I cartai sono attualmente quinti in graduatoria nel girone B con un margine sulle inseguitrici piuttosto rassicurante ma che non li mette completamente al riparo da brutte sorprese, visto anche il calendario terribile che attende Niccolai e i suoi ragazzi negli ultimi ottanta minuti di stagione regolare: prima il derby con Jesi, poi la trasferta sul campo di San Vendemiano, terza forza del campionato.

Dovesse confermare il quinto posto, la Janus incrocerebbe le armi con la Montecatini targata Gema, nel caso subisse invece un clamoroso sorpasso da parte di Mestre chiuderebbe al sesto posto e si ritroverebbe sulla sua strada la Fabo. L’accoppiamento più probabile per quest’ultima resta comunque quello che porterebbe gli Herons in laguna, contro la Gemini.

Filippo Palazzoni