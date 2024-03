Stupro di gruppo avvenuto al pub. Condanna con rito abbreviato

Era accusato di violenza sessuale di gruppo. Luca Gaspari, giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Pistoia, ha condannato a cinque anni e quattro mesi Giovanni Magrini, 31 anni, al termine del procedimento con rito abbreviato, che ha portato allo sconto di un terzo della pena che sarebbe stata comminata con rito ordinario. Il giovane è stato arrestato a maggio dallo scorso anno dagli agenti del commissariato di Montecatini, insieme a Matteo Capaccioli, per il quale inizierà presto il procedimento con rito ordinario, in seguito all’attività di indagine scaturita in base alla denuncia di una giovane.

Dopo averla fatta bere, approfittando delle sue condizioni, l’avrebbero costretta ad avere un rapporto sessuale di gruppo, riprendendo la scena con lo smartphone e diffondendo il video tra gli amici. Il fatto, che sarebbe avvenuto nella zona della movida, destò grande scalpore a Montecatini. I due accusati, da quasi un anno, si trovano agli arresti domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico. I legali di Magrini avevano ottenuto il rito abbreviato, in base al quale la sentenza è stata emessa in base alle indagini della polizia e al fascicolo del pubblico ministero, contenente l’incidente probatorio con la presunta vittima, in cambio della riduzione di un terzo della pena.

Magrini ha ottenuto di essere interrogato e che venissero ascoltate le conclusioni della criminologa Silvia Calzolari, consulente di parte. La vicenda processuale di Magrini non finisce qui: non appena depositate le motivazioni della sentenza, i legali hanno annunciato che presenteranno ricorso in appello.