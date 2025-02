Stroncato giro di scommesse clandestine

Casalinghe, imprenditori e pure scommettitori stranieri: è vorticoso il giro di ’puntate’ illegali su eventi sportivi per oltre 50 milioni di euro. Le verifiche della Guardia di Finanza di Viareggio hanno portato a indagare 12 persone, di cui una residente nel Comune di Buggiano, 2 società per un sequestro di 6 milioni tra denaro, immobili, quote societarie e criptovalute. L’indagine è partita da Viareggio dove le Fiamme Gialle già avevano in corso accertamenti nei confronti di un fiorentino, coinvolto in altra situazione: facendo verifiche ecco che si è aperto un capitolo inaspettato e articolato di scommesse che si consumavano non solo in sale gioco di Firenze ma anche attraverso conti di gioco on line intestati ad altri e inoltrati da dipendenti delle sale ad alcuni clienti (da qui il reato di intermediazione abusiva).

Le evidenze raccolte nel corso della meticolosa attività investigativa, hanno permesso di accertare come il sodalizio criminoso si sia avvalso della collaborazione di oltre 100 agenzie di scommesse sparse sul territorio nazionale (Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Campania, Sicilia) e individuare oltre 1.000 conti di gioco, la maggior parte dei quali intestati a soggetti terzi e movimentati dagli indagati nei vari bookmaker, con l’effettuazione di un volume di gioco (c.d. bettato), anche superiore al milione di euro mensili per un ammontare pari ad oltre 50milioni. Alla fine 12 persone sono indagate: per loro è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Firenze avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il sequestro riguarda cinque persone fisiche, fra cui il residente a Buggiano.