Storia e arte di Pescia nei musei. Il programma degli incontri. Partecipano scuole e associazioni

Un patrimonio di 3.000 opere della collezione Ansaldi che dagli anni ‘80 del secolo scorso giacevano nei bauli e 1.000 disegni di Libero Andreotti che gli eredi hanno donato al Comune. Sono solo una piccola parte della proposta artistica che Pescia vuole aprire alla città e, non meno, a quel turismo di qualità che a Pescia cerca la bellezza. Per questo l’assessorato alla cultura di Alina Coraci dell’amministrazione Franchi, in collaborazione con il liceo artistico Berlinghieri diretto da Oria Mechelli e grazie al responsabile scientifico dei musei pesciatini Claudia Massi, hanno presentato ieri mattina il programma degli "Incontri del venerdì" con i musei. "Anche se in silenzio - ha detto il sindaco Riccardo Franchi - stiamo facendo un grande lavoro per poter non solo mantenere l’apertura dei musei ma anche per promuovere la storia e l’arte che Pescia può offrire. È l’ora di finirla con le polemiche sterili che fanno del male alla città".

Gli incontri che si terranno, a partire da domani, fino a maggio. All’iniziativa hanno aderito il Liceo Artistico "Berlinghieri" di Pescia, con gli studenti e gli insegnanti delle classi 3AL, 3BCL e 4BL, e l’associazione "Quelli con Pescia nel Cuore". Già da domani alle 15.30, in Gipsoteca Andreotti, avrà inizio l’attività. È prevista infatti una tavola rotonda dal titolo "Pescia ricorda Carlo Del Bravo". Il programma dei successivi venerdì in Gipsoteca Libero Andreotti, con inizio alle ore 16,30, proseguirà il 2 febbraio con Luisa Berretti su "Alberico Carlini da Vellano e la pratica del disegno nelle accademie non ufficiali nel Settecento" e poi ancora il 16 febbraio con Livia Fasolo su "La grafica antica e moderna nella collezione del Museo Civico di Pescia", l’8 marzo con Mauro Pratesi sul "Dialogo tra la signora col ventaglio e il pesciaiolo di Libero Andreotti", il 22 marzo con Simona Pasquinucci su "Le Gallerie degli Uffizi, Il deposito degli Uffizi al Museo Civico di Pescia e un’aggiunta alla collezione di Padre Raimondo Adami all’Annunziata di Firenze". Gli incontri proseguono il 5 aprile con Lorenzo Agnoletti su "Neri di Bicci nelle collezioni del Museo Civico di Pescia" e poi il 19 aprile con Elvira Altiero su "Il trittico di Lorenzo Monaco nel Museo Civico di Pescia", il 3 maggio con Arianna Vernillo e Francesco Tanganelli su "Le collezioni archeologiche di Pescia. Un patrimonio senza pubblico", il 17 maggio con Emanuele Pellegrini su "Collezionare il falso. Alceo Dossena nella raccolta Ansaldi" e infine il 31 maggio con Claudia Massi con "I monumenti ai caduti di Libero Andreotti". Arianna Fisicaro