Stop circolazione a Pescia per la festa del Crocifisso

Modifiche della viabilità oggi a Pescia per la processione in occasione della festa del Crocifisso. Per tutelare la sicurezza della circolazione e l’incolumità dei passanti mediante adeguamento della segnaletica stradale vigente nelle zone interessate dalla manifestazione, nel tardo pomeriggio, a partire dalle ore 18.50 fino al termine del transito della processione (19.45 circa) sarà sospesa la circolazione dei mezzi. La sospensione, che durerà il tempo strettamente necessario al passaggio e lo stazionamento del corteo, sarà attiva lungo le seguenti strade: piazza del Duomo, piazza della Maddalena, via della Fontana, via Sterponi, piazzetta Ducci, via del loreto, piazza Anzilotti, via dei Marchi.