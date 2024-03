Stasera la festa dell’associazione "I solidali"

Si festeggiano i primi due anni di incontri dell’associazione "I Solidali", a Monsummano. L’appuntamento è previsto per stasera a partire dalle 19,30 e, per l’occasione, sarà presentato il nuovo Consiglio direttivo per il 2024 e saranno accettate candidature per i posti di consigliere ancora vacanti. La serata sarà allietata da musica, cena a buffet oltre alla torta di compleanno. Inoltre sarà presentato l’inno dell’associazione, scritto e musicato dal maestro Andrea Mati. "Il nostro gruppo è nato durante il periodo pandemico – spiega il dottor Loris De Simone, fondatore dell’associazione monsummanese – soprattutto come punto di incontro e aiuto reciproco, quando l’isolamento era diventato una triste realtà per tutti. In quegli anni abbiamo cercato, con altri colleghi medici ma anche con tanti professionisti dei vari settori, di creare una rete trasversale di solidarietà che non fosse basata sul mero assistenzialismo, ma in cui ognuno metteva in campo la propria professionalità, quando richiesta, per sentirsi meno soli. Abbiamo aiutato le persone a curarsi secondo le proprie esigenze durante la pandemia, i lavoratori sospesi e tuttora l’associazione fornisce supporto a coloro che hanno avuto reazioni avverse alla vaccinazione covid o che semplicemente cercano risposte medico scientifiche". Durante questi anni tanti sono stati i momenti di convivialità da I Solidali e di divulgazione culturale e scientifica. "Sabato festeggeremo due anni di incontri – prosegue il dottor De Simone – che è quello che continueremo a fare finché qualcuno avrà bisogno e ci chiederà aiuto". La serata di sabato sarà gratuita per tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa del 2024, che sarà possibile rinnovare anche in loco. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 375 6073131 oppure inviare una e mail all’indirizzo [email protected].

A.F.