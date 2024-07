Spogliatoi provvisori al Mariani: "A lavoro per trovare soluzioni"

"Sicuramente poteva essere posta maggior attenzione dalla precedente amministrazione, ma devo chiarire e apprezzare che fin da subito la giunta di Claudio Del Rosso ha posto il suo interesse sulla questione per velocizzare le procedure al fine di garantire l’utilizzo del sussidiario Amos Mariani nell’attesa della conclusione dei lavori per il rinnovamento dello stadio Mariotti". È questo l’intervento di Massimiliano Potenza, socio del Montecatini Calcio e responsabile dei rapporti con l’amministrazione per il sodalizio sportivo sulla vicenda degli spogliatoi provvisori per poter utilizzare il campo sussidiario Mariani durante i lavori di ristrutturazione dello stadio Mariotti. Potenza ringrazia l’amministrazione Del Rosso "con il quale abbiamo fin da subito instaurato un costruttivo dialogo e con la quale abbiamo contatti costanti. Lasciateci lavorare in completa serenità per garantire fin da subito gli spazi adeguati per chi ha voglia di praticare il calcio a Montecatini. Cerchiamo soluzioni pratiche e non inutili allarmismi".

L’assessore ai lavori pubblici Luca Bini conferma "quanto esposto da Potenza, siamo pronti e orientati a trovare congiuntamente soluzioni che possono garantire il normale svolgimento dell’attività calcistica. Martedì prossimo nella riunione percorreremo tutte le strade per giungere ad una soluzione congiunta, è siamo fiduciosi che la comunità di intendi è un primo passo per lavorare in sinergia con le associazioni cittadine, in questo caso per di calcio ed sociale".

Alessandro Romani, direttore generale della società Valdinievole Montecatini, rivela che la società "ha già previsto un piano B, in quanto la prima squadra ha necessità di un campo di calcio adeguato alla categoria e tanto vale anche per gli Juniores, ma siamo altrettanto fiduciosi che l’amministrazione Del Rosso si impegnerà per un adeguato supporto".

