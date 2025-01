Specchietti distrutti. Raid in via Marruota

Brutta sorpresa, ieri mattina, per alcuni residenti della zona di via Marruota. Tra la notte e le prime luci dell’alba, qualcuno ha rotto gli specchietti del lato sinistro di una serie di veicoli in sosta. Sembra trattarsi di un atto vandalico. Gli specchietti, infatti, insistevano sul lato marciapiede e non è possibile che sia opera di qualche altro mezzo che stava andando troppo forte.

I proprietari dei veicoli coinvolti, ieri mattina, hanno fatto la scoperta con grande sgomento. Quando lo specchietto viene danneggiato e non si conosce l’autore del sinistro, la responsabilità della riparazione ricade spesso sul proprietario dell’auto. Tuttavia, alcune polizze assicurative possono coprire i danni, specialmente in caso di atti vandalici. È importante verificare la propria copertura assicurativa per sapere se si ha diritto a un risarcimento.

Se il danno è causato da un urto con un pedone, un ciclista o un’altra auto, la responsabilità può essere attribuita al responsabile del sinistro. In mancanza di testimoni, però, diventa difficile dimostrare la colpa altrui. In caso di mancanza dello specchietto sinistro, obbligatorio per legge, o di entrambi, il veicolo non può circolare fino a quando il danno non è riparato. Ecco perché un simile gesto di vandalismo è davvero odioso. Oltre che ’costoso’.

Da.B.