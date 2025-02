Spazio Enel a Lamporecchio. Apertura in via Gramsci

In via Gramsci 66 a Lamporecchio ha aperto i battenti un nuovo Spazio Enel che offrirà sia assistenza per le forniture di elettricità e gas sia opportunità in termini di efficienza energetica, connessioni in fibra e sostenibilità ambientale. Lo Spazio Enel, che si aggiunge a quelli presenti sul territorio cittadino e provinciale, sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12. Nel dettaglio i cittadini possono richiedere l’attivazione o la modifica di contratti luce, gas, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o carta di credito e consulenze personalizzate per energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini di consumo. L’energia proviene da fonti 100% rinnovabili. All’interno degli spazi Enel è possibile anche usufruire dei prodotti per rendere più efficienti gli impianti di casa e dei luoghi di lavoro nonché sottoscrivere l’offerta fibra per la connessione ultraveloce con Enel Energia. Al momento di apertura dell’attività, sono intervenuti il responsabile spazi Enel Partner di Enel Energia per la Toscana e l’Umbria Daniele Rosati, il channel manager Gabriele Ciardi e l’imprenditore Marco Baccellini di MB Tech.