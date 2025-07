Spazi accoglienti per i nostri cari. I Lions Club donano tre panchine all’hospice ’La Limonaia’ di Spicchio

Nel tardo pomeriggio di lunedì, nei giardini dell’Hospice "La Limonaia" di Spicchio, a Lamporecchio, è avvenuta la cerimonia di inaugurazione delle tre panchine donate dai dodici Lions Club della provincia di Pistoia. A lanciare l’idea, ovvero a presentare il "service" ai club di zona F, è stato il Lions Club Quarrata Agliana Pianura Pistoiese, attraverso un socio che ha vissuto un’esperienza diretta con la struttura di Spicchio. La proposta è stata accolta con grande favore ed è diventata un service di Zona grazie all’adesione di 10 Lions club e di 2 Leo club: Lions Club Quarrata Agliana Pianura Pistoiese, Lions Club Pistoia, Lions Club Pistoia Fuorcivitas, Lions Club Serravalle Pistoiese, Lions Club Abetone e Montagna Pistoiese, Lions Club Montecatini Terme, Lions Club Massa Cozzile Valdinievole, Lions Club Montecatini Castello, Lions Club Monsummano Giuseppe Giusti, Lions Club Marliana Ombrone Nievole, Leo Club Pistoia Balì e Leo Club Montecatini Terme.

Alla cerimonia sono intervenuti la sindaca del comune di Lamporecchio Anna Trassi, insieme all’assessore Simona Meozzi. Era presente Stefano Lomi, direttore della Società della Salute della Valdinievole e Sabrina Pientini, direttore cure palliative dell’hospice delle province di Pistoia e Prato. La sindaca Anna Trassi ha espresso parole di ringraziamento per la donazione che l’Hospice La Limonaia ha ricevuto. "Tre panchine - ha sottolineato Trassi - che permetteranno di rendere più accogliente e ospitale il giardino, sia per le persone che sono degenti che per i parenti che vanno a visitarli. Da tempo il personale dell’hospice è impegnato nella cura del giardino e questa donazione va ad integrare altri interventi già effettuati"

L’esperienza di cura di un familiare del socio del Club vissuta all’Hospice ha messo in luce quanto sia fondamentale avere spazi accoglienti e sereni per pazienti e famiglie, specialmente in momenti di vulnerabilità e difficoltà, luoghi dove potersi ritirare, riflettere e trovare conforto: anche piccoli dettagli, come alcune panchine ben posizionate, possono avere un impatto significativo sul benessere emotivo di chi frequenta questa struttura.

Massimo Mancini