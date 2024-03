Spareggio a Livorno. Libertas-Fabo da brividi

C’è sempre Livorno nel destino della Fabo Montecatini. In questi due anni di Serie B le sfide contro le formazioni labroniche hanno scandito le tappe della crescita del gruppo allenato da coach Federico Barsotti: con la vittoria in extremis del 5 febbraio 2023 al PalaMacchia contro la Pielle Livorno i rossoblù presero definitivamente slancio per inanellare una storica striscia di 14 successi consecutivi nel girone di ritorno dello scorso campionato, conclusasi nello stesso palazzetto due mesi più tardi con il ko contro la Libertas Livorno. In questa stagione i confronti diretti con Pielle e Libertas, dall’esito opposto, hanno dato la consapevolezza a Natali e compagni di poter competere ai massimi livelli per la categoria, impressione certificata dalla vittoria della Coppa Italia di Serie B non più di due settimane fa, battendo in finale proprio la Livorno amaranto. E se contro i piellini gli Herons hanno dato vita alle contese più aspre è con la squadra di coach Andreazza che si sono giocati i match decisivi e quello in programma questa sera alle 20.30 al Palasport Bruno Macchia di via Allende è sicuramente uno di questi, praticamente uno spareggio per il secondo posto.

Lo scivolone di Fantoni e soci sul parquet di Piacenza nel turno infrasettimanale ha consegnato di nuovo un vantaggio di due punti agli Herons, che possono contare anche sull’82-71 della partita di andata sul piano della differenza canestri: la sconfitta con oltre undici punti di scarto è la linea rossa da non oltrepassare, ma è chiaro che vincere metterebbe al riparo Montecatini da ogni eventuale brutta sorpresa, considerando il calendario tutt’altro che agevole da qui alla fine della regular season e la partita in più giocata dai rossoblù: "Le squadre si conoscono, perché si sono già affrontate due volte nel corso della stagione, l’ultima tredici giorni fa. Noi siamo stati bravi e fortunati a portare a casa l’intera posta nelle due occasioni in cui li abbiamo incontrati ma questo non significa nulla alla luce di questo match – ammonisce Barsotti – Finora abbiamo affrontato la Libertas in casa e in campo neutro, mai a Livorno e sappiamo quanto sia difficile giocare in un PalaMacchia gremito, in più troviamo una squadra che vorrà rifarsi dalle due sconfitte precedenti e dal ko di mercoledì. Ci attende una gara da giocare con il coltello tra i denti e con la consapevolezza della nostra ritrovata solidità difensiva, che dovremo confermare anche domani sera se vogliamo uscire da Livorno con due punti in tasca". Filippo Palazzoni