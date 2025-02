Soprannomi ai personaggi monsummanesi. L’ex postino Calugi svela tutti i segreti

Quando a Monsummano era popolata da 6000 abitanti, quasi ogni persona aveva un soprannome e ci si identificavano talmente tanto che spesso, alla storia, difficilmente restavano conosciuti con il nome di battesimo. Oggi i personaggi che hanno popolato quei tempi vengono riportati alla memoria grazie alle ricerche di un ex postino in pensione, Mario Calugi, che venerdì 7 febbraio alle 21 nella sala Iozzelli della biblioteca comunale Giuseppe Giusti parlerà proprio di ’Soprannomi di personaggi caratteristici monsummanesi’.

La serata sarà dedicata alla scoperta dei tanti personaggi di Monsummano Terme conosciuti più col soprannome che col nome vero e proprio. In questo incontro ci saranno tante foto con gruppi di monsummanesi e sarà l’occasione per cercare di riconoscerli insieme. "Un tempo quasi tutte le persone avevano un soprannome che le identificavano ancora meglio del nome e cognome. Spesso era per qualcosa che avevano fatto, per qualche caratteristica fisica oppure ereditata da qualche familiare. Addirittura veniva messo il soprannome tra parentesi anche nei manifesti funebri, affinché venissero riconosciute. L’intento di questa conferenza – fanno sapere gli organizzatori – è quello di avvicinare i monsummanesi, e non solo, alla riscoperta di personaggi che hanno fatto la storia locale".

L’ingresso è libero. Per informazioni è possibile contattare la bilioteca ai numeri 0572 959500 o 959502 oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected].

AF