Soldi lascia le Redi Continuano le ’fughe’

Responsabili delle attività in "fuga" dalle Terme. Dopo l’addio del direttore sanitario Manela Scaramuzzino, sostituita dal vice Claudio Marcotulli, questa volta tocca a Elisa Soldi, responsabile delle Redi, dire addio alla società. Il 28 settembre, tra l’altro, scade il termine per la presentazione di un’offerta irrevocabile di affitto, in concorrenza a quella già presentata dalla Croce Rossa, presidio Anna Torrigiani, per l’affitto del ramo d’azienda Redi e Tettuccio. Le offerte dovranno essere inviate al commissario giudiziale Alessandro Torcini, all’indirizzo di posta elettronica certificata [email protected]

L’affittuario dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per subentrare a una serie di accreditamenti e convenzioni. Nel ramo d’azienda Tettuccio-Redi sono compresi 23 dipendenti, mentre il canone di affitto annuale è di 40mila euro, oltre Iva, che saranno pagati in rate mensili anticipate. La durata dell’affitto sarà di 36 mesi, a decorrere dalla stipula del contratto, salvo quanto prevista in tema di recesso.

Il nuovo gestore dovrà quindi affrontare la questione relativa alla sostituzione di Elisa Soldi, da anni in azienda che, nonostante la giovane età, è riuscita ad accumulare un bagaglio di esperienze elevato. In queste difficili settimane, in cui l’azienda non ha potuto fare affidamento sui dipendenti stagionali in corso, non ha esitato a prendere le prenotazioni dei clienti al bancone, senza farsi troppi problemi per il ruolo ricoperto. Una dimostrazione di attaccamento all’azienda non sempre facile da trovare. Tra poco più di due mesi, gli oltre 500 creditori delle Terme – tra loro anche il sottosegretario Vittorio Sgarbi e la Fiorentina – saranno chiamati a votare l’omologazione della procedura di concordato in continuità, avviata dal tribunale di Pistoia. Dopodiché inizieranno le vendite degli immobili.

Daniele Bernardini