"Situazione peggiorata a Montecatini Terme: E la giunta tace"

"I ripetuti episodi di disordine urbano sono la dimostrazione che aver creato tensione continua sul tema sicurezza si è rivelato un boomerang". Il consigliere di minoranza Ennio Rucco (Pd) attacca duramente il Comune dopo la violenta lite avvenuta tra due stranieri in via Don Minzoni. L’esponente dell’opposizione ricorda il periodo in cui il centrodestra era all’opposizione e aveva fatto della sicurezza un tema politico forte contro la giunta. Anche nella campagna elettorale del 2019, che ha visto Baroncini vincitore contro Rucco, l’argomento è stato oggetto di scontro. La sicurezza, insieme al degrado urbano, è stata uno degli strumento decisivi per la sconfitta del centrodestra, ma l’opposizione attuale sottolinea come l’argomento si stia rivelando un boomerang per l’attuale amministrazione. E accusa l’attuale giunta di aver persino peggiorato la situazione lasciata da loro: "Noi non diamo certo la colpa di questi episodi al sindaco e alla giunta – prosegue Rucco - ma chiediamo conto di dove sono finite le piazzate, le fiaccolate e le manifestazioni in Comune sul degrado cittadino. Paradossalmente, con l’amministrazione della tolleranza zero siamo arrivati ai Centri di accoglienza straordinari negli alberghi, alle risse a tutte le ore in pieno centro, al via vai incontrollato di bande di adolescenti, al traffico di auto in pineta. Il silenzio della giunta è imbarazzante, così come veder ridotto l’organico della polizia municipale a una decina di agenti". Nel corso dell’amministrazione Bellandi, in seguito alla denuncia per aggressione a un ragazzo nella zona Sud, poi rivelatasi priva di fondatezza, in seguito alle indagini del commissariato, venne organizzata una fiaccolata sotto il municipio, dove parteciparono anche esponenti del centrodestra, convinti in buona fede che l’episodio fosse vero. In seguito al risultato delle indagini, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pistoia archiviò tutto.