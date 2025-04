Addio a Simona Musco, aveva 52 anni. L’impegno per il sociale

Montecatini Terme, 30 aprile 2025 – Era una donna bella e sorridente, sempre gentile con gli altri, impegnata nel sociale e nel mondo della scuola. È scomparsa ad appena 52 anni, in seguito a una lunga malattia, Simona Musco, moglie dell’avvocato Alessio Arinci e madre di due splendidi figli, un maschio e una femmina.

Lo scorso anno, in occasione delle elezioni amministrative, era stata candidata nella lista Per Montecatini, a sostegno di Claudio Del Rosso. La tragica notizia è stata comunicata con profonda commozione proprio sui profili social del sindaco. “Ciao Simona – scrive Del Rosso - un abbraccio grande ad Alessio ed ai tuoi figli. Sei stata un esempio di coraggio, ti vogliamo bene, sei e sarai sempre nei nostri cuori”.

Fu lei stessa a parlare di sé nella presentazione che pubblicò sui social ai tempi delle elezioni, raccontando il suo impegno in favore del sociale e del mondo dell’istruzione. “Sono montecatinese d’adozione da oltre quarant’anni – ricordava allora Simona –. Questa città mi ha visto crescere, realizzarmi e creare una famiglia, diventando casa e generando in me un forte senso di appartenenza e radicamento. Questo sentimento, insieme a quella che credo sia una mia naturale inclinazione alla collettività, mi ha portato per vent’anni a ricoprire ruoli di rappresentanza come componente genitoriale in diversi organi scolastici, nonché a collaborare con associazioni di volontariato che operano nel territorio”.

La notizia della scomparsa di Simona Musco, tramite i social network, si è diffusa velocemente in tutta la città, destando profondo cordoglio tra la cittadinanza. Il profilo Facebook della donna, in poche ore si è riempito di messaggi commossi da parte di tanti montecatinesi. La data del funerale non è ancora stata fissata.

Da.B.