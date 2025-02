Sicurezza, mozione della Lega: "Pochi soldi per l’emergenza"

Sul tema sicurezza arriva una mozione, appena presentata dai consiglieri di minoranza Luca Baroncini e Karim Toncelli (Lega). Il tema farà molto discutere nella prossima seduta dell’assemblea cittadina. "La mozione – spiegano gli esponenti del Carroccio – prende le mosse dallo schema di bilancio preventivo 2025-2027, nel quale l’amministrazione Del Rosso ha deciso di lasciare le spese per ordine pubblico e sicurezza per un imporro inferiore rispetto al 2024 e in costante diminuzione nel triennio. In particolare, si passa dai 2,6 milioni di euro del 2024, ai 2,2milioni di euro del nuovo bilancio nel 2025, per poi scendere ulteriormente a 2 milioni nel 2026 e a 1,9 milioni nel 2027, per un totale di 700mila euro in meno in sicurezza e contrasto alla criminalità nell’arco del triennio".

Baroncini e Toncelli affermano che "la scelta politica della giunta di non aumentare le risorse destinate alla sicurezza, proprio in questo periodo e con le recenti disperate richieste delle categorie economiche e dei cittadini che vanno nella direzione opposta, è apparsa gravissima e clamorosa, segno evidente di uno scollamento ormai palese tra il palazzo e la città. Siamo stati anche noi al governo e pertanto abbiamo un senso di responsabilità alto: non pensiamo che un sindaco possa risolvere questa situazione con un giro di cappello, ma neppure che non preveda maggiori spese per la sicurezza proprio ora".

I due esponenti dell’opposizione sono convinti che "i consiglieri comunali, anche di maggioranza, non siano d’accordo con questa scelta della giunta. Come gruppo Lega, presentiamo una mozione che chiede al consiglio comunale di impegnare il sindaco e la giunta a stanziare più risorse economiche nel bilancio previsionale 2025-2027 per la sicurezza, allineando gli investimenti almeno ai livelli del 2024 e possibilmente incrementandoli, vista la crescente criticità della situazione". Baroncini e Toncelli chiedono anche di "istituire una cabina di regia comunale con esperti in sicurezza urbana per la redazione del progetto ’Città Sicura’ e a richiedere formalmente e per scritto al Governo l’invio di un numero maggiore di agenti di polizia di Stato e carabinieri per rafforzare il controllo del territorio". Il Carroccio invita a "chiedere al prefetto Licia Donatella Messina e al questore Marco Dalpiazz che venga assegnato un maggior numero di unità di forze dell’ordine a Montecatini, date le particolari caratteristiche della nostra cittadina".

Da. B.