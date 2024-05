Sicurezza, in arrivo gli steward. Un piano per la movida estiva

Gli steward potrebbero tornare presto nell’area della movida cittadina per lavorare in sinergia con le forze dell’ordine, senza andare a sostituirle o a svolgere ruoli che non spettano a loro. Il Comune, in vista della prossima stagione estiva, sta valutando come riattivare questo progetto, già sperimentato con buoni risultati nel 2021, per evitare problemi legati al degrado e all’ordine pubblico, che rischiano di sfociare in situazioni pericolose per la sicurezza dei cittadini. In viale IV Novembre, tra l’altro, dove si concentrano gran parte dei locali più frequentati in città, sono presenti numerosi alberghi. I clienti si lamentano spesso perché non riescono a dormire fino a tarda ora, insieme ai residenti della zona. Urla, musica esterna diffusa bene oltre l’orario consentito, ma anche risse e alcolici somministrati a ragazzi con meno di 18 anni: il quadro che ne esce è davvero desolante. Nell’estate 2021, l’utilizzo degli steward, reso possibile anche dal contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, permise di fare fronte a diverse situazioni difficili.

In prefettura, intanto, si è tenuta una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel corso dell’incontro, dove, oltre ai rappresentanti dell’ufficio di governo sul territorio, sono intervenuti i vertici provinciali delle forze dell’ordine, quelli delle associazioni di categoria, uno del Comune di Pistoia, della Provincia, e il sindaco di Montecatini Luca Baroncini, è stato fatto il punto sull’imminente ripartenza della movida estiva. Il Reparto Prevenzione Crimine della polizia di Stato, come sottolineato durante il vertice, ha dedicato particolare attenzione alla città negli ultimi giorni. La specialità della polizia di Stato, altamente specializzata nei controlli su strada, ormai da qualche anno è molto presente a Montecatini, ma nell’ultimo periodo ha incrementato l’attività. Un impegno senza dubbio concreto, in sinergia con l’attività del commissariato e delle altre forze dell’ordine, soprattutto con l’imminente ripartenza della movida estiva. Le associazioni di categoria hanno assicurato il massimo impegno nella sensibilizzazione dei propri iscritti a segnalare in modo tempestivo alle autorità ogni situazione irregolare. Intanto, durante questo fine settimana la polizia di Stato, con il supporto di unità cinofile, ha effettuato controlli straordinari nell’area della movida e delle due stazioni, rinvenendo anche alcune quantità di stupefacenti. Gli agenti impegnati in questa attività hanno potuto raccogliere un quadro ampio della situazione.

Daniele Bernardini