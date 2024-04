Si schianta contro il muro e va nel fosso

È stata ricoverata in codice rosso la donna che nel primo pomeriggio di ieri è finita con la sua auto fuori strada, terminando la sua corsa contro il muro di cinta di un’abitazione. È accaduto a Chiesina Uzzanese in via di Campo, poco prima delle 16. Protagonista dell’incidente una donna sui cinquant’anni alla guida di una Ford Ka. L’auto procedeva in direzione Chiesina Uzzanese in un tratto rettilineo. Per motivi ancora da chiarire, dai segni rimasti sull’asfalto, si desume che l’auto ha iniziato a sbandare finendo prima nel fossato alla destra che costeggia la carreggiata e poi ha concluso la sua corsa contro il muro di cinta di un’abitazione. L’impatto è stato parecchio violento tanto che parte del muro è stato abbattuto.

Il boato ha richiamato in strada gli abitanti delle case vicine che hanno subito dato l’allarme per l’intervento dei soccorsi, dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Oro di Ponte Buggianese e una squadra dei vigili del fuoco che ha liberato la donna rimasta incastrata nell’abitacolo. La conducente, era cosciente, ma in stato di choc e con diverse lesioni. È stata trasportata all’ospedale in codice rosso. Ora starà ai carabinieri, anch’essi presenti sul posto, a cercare di ricostruire l’incidente e capire se ci sono state delle cause che hanno provocato l’uscita di strada. Anche se come detto l’incidente è avvenuto in un rettilineo non è la prima volta che accade. Anche in passato un’altra auto era finita contro il muro di cinta della villetta.