Si schianta con lo scooter sull’auto. Uomo in gravi condizioni a Careggi

Attimi di paura e disagi per il traffico ieri mattina in via Roma a Pieve a Nievole per un incidente nei pressi dell’uscita del casello autostradale della A11 Montecatini Terme. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, erano circa le 8 del mattino quando uno scooter e una Smart si sono scontrati in modo rovinoso per il guidatore del motorino, catapultato a terra dopo lo scontro con la piccola vettura. Allertati i soccorsi, sul posto si sono tempestivamente precipitati i volontari della Misericordia di Pieve a Nievole insieme a quelli di Montecatini. Viste le condizioni dell’uomo, è stato necessario anche l’intervento dell’automedica a cui è seguito quello dei carabinieri di Montecatini, dal momento che la polizia municipale di Pieve a Nievole era impegnata in un altro servizio.

Una volta sul posto non sono state riscontrate ferite di sorta per la donna, di origini rumene, alla guida della Smart che, secondo quanto appreso da chi era sul osto al momento dell’impatto, stava voltando verso l’ingresso dell’autostrada. La signora ha rifiutato il ricovero, ma è rimasta a lungo in visibile stato di choc per l’incidente. Peggio è andata all’uomo, di origini arabe con regolare permesso di soggiorno, che era alla guida dello scooter. Quando i volontari sono arrivati sul posto a soccorrerlo, inizialmente la vittima è stata trovata in condizione di traumi multipli e in stato di incoscienza. Una volta trattato sul posto dal personale paramedico, pare abbia risposto alle stimolazioni, tuttavia le condizioni sono risultate comunque molto gravi, tanto da decidere per il ricovero direttamente a Firenze all’ospedale di Careggi, dove al momento si trova sotto osservazione.

Arianna Fisicaro