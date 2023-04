Si ferisce in piazza: risarcito con 3400 euro

E’ stata risarcita con 3400 euro la persona che il 1 gennaio scorso, alle 18.15, mentre stava camminando da corso Matteotti in direzione piazza del Popolo (sul lato nord in prossimità della Banca Monte dei Paschi) – riporta la determinazione n° 222 del 3 marzo scorso – "urtava un corpo illuminante sporgente dal terreno, cadendo rovinosamente a terra e procurandosi lesioni personali, come documentato dagli atti prodotti al Comune il 26 gennaio 2023".

L’ente, sulla base della documentazione presentata e acquisita d’ufficio e all’esito degli accertamenti condotti dai propri uffici competenti, è giunto così a una definizione transattiva della questione, dichiarandosi disponibile a corrispondere alla vittima della caduta la somma di 3400 euro, che la controparte ha accettato.