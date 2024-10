Si chiude la stagione del Sesana. Venerdì c’è l’ultimo convegno

Sarà un pomeriggio di intensa attività con una dedica speciale alle famiglie, quello di venerdì 1 novembre, quando l’ippodromo Snai Sesana aprirà eccezionalmente di pomeriggio alle ore 14 e le corse al trotto avranno inizio alle ore 15. Una proposta abbastanza insolita per il Sesana, già collaudata con successo lo scorso settembre e riproposta per quello che è l’ultimo appuntamento della stagione, rivolgendosi al più esteso pubblico delle famiglie, con tutta una serie di iniziative di intrattenimento appositamente studiate e realizzate per l’occasione. Con il biglietto di ingresso fissato a solo 5 euro per gli adulti e completamente gratis per gli under 18 e per i diversamente abili, chi decide di trascorrere il pomeriggio all’ippodromo potrà avere il parcheggio auto a disposizione e assistere a ben sette corse al trotto, portare i più piccoli al Sesana Baby Village con castello gonfiabile, truccabimbi, pista mountain bike, i magnifici pony e cavalli per splendide cavalcate in sicurezza ed una dedicata accoglienza con i personaggi della fantasia. A disposizione anche il barbiere per i signori e la manicure per le signore ed il simpatico angolo delle stelle per prevedere il futuro.

Sarà possibile visitare il museo e la sala Varenne e fermarsi ad osservare il magico mondo degli insetti. Poco più avanti ci sarà l’esposizione di rapaci a cura dell’allevamento Prestige falcons. Chi vorrà ascoltare della buona musica live potrà farlo con il pianobar a bordo pista, gustandosi un ricercato cocktail. Intorno alle ore 16, grazie alla collaborazione con il ristorante Panoramico, tutti i bambini avranno in dono pane e Nutella. Saranno inoltre in funzione anche il ristorante con l’assaggio delle bruschette con l’olio nuovo, i food truck, l’area aperitivi e la gelateria di qualità. Per info: 05721913547.