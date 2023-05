"Servono nuove regole per prevenire alluvioni"

L’associazione proprietari area Padule di Fucecchio,condivide l’appello degli amministratori locali Tesi, Galligani, Mencarelli a Giani per togliere i fanghi dei canali dalla definizione di "rifiuti speciali". "Non a caso - dice una nota dell’associazione – sono anni che sosteniamo la necessità di interventi strutturali, senza però dimenticarci che chi ha voluto gli assurdi regolamenti e leggi attualmente in vigore con riferimento a sfalci ed escavazioni di fiumi e canali all’interno dell’area palustre sono della loro stessa appartenenza politica in Regione Toscana. Siamo comunque felici che i nostri diretti amministratori locali abbiano capito che la posta in palio è alta,considerato che non ci sono più stagioni e che le bombe d’acqua come accaduto in Emilia Romagna non guardano dove e come, e sono sempre più frequenti. Quindi occorre ricorrere ai ripari onde evitare un disastro ambientale,oltre a mettere a serio rischio l’incolumità dei cittadini della Valdinievole. Servirebbe quanto prima un tavolo di concertazione con la Regione Toscana, affinchè sia possibile mettere mano a questi assurdi regolamenti per adeguarli alle esigenze climatiche, non è veramente possibile che quasi a giugno i fiumi siano completamente in balia della vegetazione che preclude lo scorrere di un eventuale acqua anomala per il periodo. Noi sono ormai 20 anni che sosteniamo una presa di coscienza ed una revisione completa dei regolamenti attualmente in vigore che di fatto precludono tutto, salvaguardando comunque le specie animali, con il risultato ottenuto, tante chiacchere tanta propaganda ma niente di fatto, purtroppo. C’è bisogno tutte le volte, come del resto accade sempre in Italia, di catastrofi e morti per aprire gli occhi a coloro che dovrebbero prendere in seria considerazione anche gli appelli fatti da coloro che conoscono il Padule".